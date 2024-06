Uroczystości w Kamieniu Pomorskim w Roku Ottonowym

Konkatedra w Kamieniu Pomorskim. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Odpust i rocznica nadania praw miejskich to główne punkty poniedziałkowych uroczystości w Kamieniu Pomorskim.

W konkatedrze św. Jana Chrzciciela, czyli w drugim kościele archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, odbędzie się msza święta w dniu odpustu patrona. Będzie to też jeden z elementów obchodów jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu.



W dzień 900-lecia misji Ottonowej w Kamieniu Pomorskim o 18 msza św. odpustowa (mszy św. będzie przewodniczył ks. Piotr Kordula obchodzący 50-lecie święceń kapłańskich) i obchody 750. rocznicy nadania praw miejskich Kamieniowi Pomorskiemu - zaprasza ks. Dariusz Żarkowski, proboszcz parafii pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim i jednocześnie konkatedry św. Jana Chrzciciela. - Po Mszy świętej, tradycja nasza kamieńska nakazuje nam wyjść z katedry nad Zatokę Kamieńską, a dzisiaj nad przepiękną marinę, gdzie zgromadzone są jachty, łódki, motorówki i tam będziemy modlić się za tych, którzy pracują w morzu, na wodzie. Wspomnimy też tych, którzy nie powrócili z morza.



Kamień Pomorski stanowi ważny punkt misji chrystianizacyjnej św. Ottona - dodaje ks. Żarkowski. - On zmierzał tutaj do nas, bo tu była siedziba księcia pomorskiego i oficjalnie misja chrystianizacja mogła się zacząć tutaj wobec księcia, z księciem i jego żoną.



A już 1 lipca wspomnienie św. Ottona, czyli Archidiecezjalny Dzień Ottonowy.