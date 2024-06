Śmiertelne pobicie w Kołobrzegu

36-letni mężczyzna nie żyje, a cztery osoby trafiły do aresztu - to bilans tragicznego zdarzenia z Kołobrzegu. Wracamy do sprawy awantury i pobicia znad morza.

To tragiczne zdarzenie rozpoczęło się od kłótni 36-letniego mężczyzny z jego 33-letnią partnerką. Oboje prowadzili włóczęgowski tryb życia. Jak informuje Iwona Pluta, prokurator rejonowy w Kołobrzegu, wszystko działo się na ulicy Solnej pod okiem kamery miejskiego monitoringu.



- Pani poprosiła o pomoc przechodzące osoby, no i ta pomoc tak wyglądała, że doszło do pobicia tego partnera. Początkowo pani była świadkiem w sprawie, ale później się okazało, że jej udział również był bardzo aktywny w tym całym zajściu - mówi prokurator.



36-latek w stanie ciężkim trafił do kołobrzeskiego szpitala. Jego partnerkę i trzech mężczyzn w wieku od 31 do 37 lat zatrzymała policja. Wszyscy na wniosek prokuratury trafili na trzy miesiące do aresztu.



Ostatecznie pobity mężczyzna zmarł. Sekcja zwłok ma dać odpowiedź na pytanie, co dokładnie było przyczyną zgonu. Dopiero wówczas możliwa będzie zmiana kwalifikacji czynu na pobicie ze skutkiem śmiertelnym, co zagrożone jest karą od 2 do 15 lat więzienia.