"Chcemy całorocznego lodowiska w Szczecinie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Młodzi hokeiści z apelem do prezydenta Krzystka: "Chcemy całorocznego lodowiska w Szczecinie".

Pod petycją skierowaną m.in. do Prezydenta Szczecina i Ministra Sportu i Turystyki podpisało się ponad tysiąc osób.



We wtorek w ramach happeningu kilkadziesiąt osób przejechało deptakiem wzdłuż alei Jana Pawła II w stronę szczecińskiego magistratu, by wręczyć petycję władzom miasta.



- Nie mamy gdzie trenować - mówią młodzi hokeiści z drużyny Northstars Szczecin. - Przyda się nam całoroczne lodowisko, ponieważ inne drużyny z ligi, np. nie wiem z Poznania, Gdańska mają takie lodowiska i nawet po kilka. Miasta mniejsze od nas mają takie lodowiska. Brakuje nam takiego lodowiska, bo trzy miesiące jeździmy na łyżwach, a resztę na rolkach. To jest bezsensowne. Takie lodowisko pozwoliłoby nam organizować mecze ligowe. Wiele niemieckich drużyn zgłosiło się, że chciałoby trenować w Szczecinie, dlatego pan prezydent dostałby więcej kasy niż wydał na to lodowisko.



Z rąk uczestników happeningu petycję odebrał zastępca prezydenta miasta Marcin Biskupski.

Lodowisko całoroczne miałoby powstać koło toru kolarskiego obok szczecińskiej Netto Areny.