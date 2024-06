Zalany wiadukt, powalone drzewa, pożar busa, ogromne korki [ZDJĘCIA]

Setki interwencji strażaków, powalone drzewa, zalany wiadukt i ogromne korki. Przez Szczecin i region przeszła ulewa, wiało i grzmiało.

Godzina 21:45



Służby ciągle walczą ze skutkami ulewy i wichury, które przeszły przez Szczecin. Korki powoli się rozładowują, ale kierowcy mogą mieć jeszcze problemy z płynnym przejazdem. Powalone drzewa blokują ulice na Śląskiej, Mazurskiej i Małopolskiej. Wiele ulic na Prawobrzeżu jest zalanych, między innymi Batalionów Chłopskich, Pszenna, Jasna i Walecznych. Na Lewobrzeżu problemy mogą mieć kierowcy jadący przez Firlika i Emilii Plater.

Tramwajowe 2, 6, 7 i 11 mają nawet po kilkadziesiąt minut opóźnienia.







Godzina 21:00

W całym mieście leżą powalone drzewa - informuje szczecińska straż pożarna. To w związku z ulewą, która przeszła przez Szczecin. 50 zdarzeń czeka w kolejce na interwencję służb. To m.in. powalone drzewa przy ulicy Małopolskiej, Mazurskiej przy stacji Orlen i na Śląskiej. W całym województwie strażacy do godz 20.00 interweniowali 160 razy - wzywani byli głównie do wypompowywania wody i usuwania powalonych drzew. Nikt nie został poszkodowany.







Wypadek w Policach na ulicy Tanowskiej - poszkodowany został 29-latek na motorze. Wjechał w niego kierowca samochodu osobowego. 29-latek ze złamaniami nóg trafił do szpitala przy Unii Lubelskiej.







Godzina 19:30

Ogromne korki dla jadących w stronę Prawobrzeża. Zalany wiadukt kolejowy na ulicy Struga w Szczecinie.





Kierowcy próbują przejechać jednym z dostępnych trzech pasów. Dlatego tworzą się korki. Korkuje się też na Gryfińskiej, gdzie zawaliło się drzewo.

Zator również na trasie z Pilchowa w kierunku centrum Szczecina.







Pożar na S3. Od Szczecina w kierunku Gorzowa przed zjazdem na Gryfino na wysokości miejscowości Gardno zapalił się bus. Nikt nie został poszkodowany. Możliwe utrudnienia. Na miejscu pracują służby.