Dziś święto ratowników WOPR

Z tej okazji wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski złożył życzenia wszystkim woprowcom, strzeżącym plaż w naszym regionie.

- Życzenia dla wszystkich ratowników. Dziękujemy, że w komplecie stawiają się na swoich stanowiskach. Życzymy im jak najmniej interwencji i aby wszystkie - jeżeli takie będą - były skuteczne - podkreśla Rudawski.W tym dniu apeluję do wszystkich mieszkańców i turystów przyjeżdzających na Pomorze Zachodnie o zachowanie rozsądku podczas kąpieli w wodzie - mówi prezes Zachodniopomorskiego WOPR-u Apoloniusz Kurylczyk.- Dbajmy o własne bezpieczeństwo. Każdy z nas, kto wchodzi do wody, sam odpowiada za to, aby było bezpiecznie. Rodzice, miejcie baczność na to, co robią w danym momencie wasze pociechy, kiedy korzystają z obszarów wodnych. Dbajcie, aby kąpały się na kąpieliskach... Apel do osób, które pływają na wodach otwartych, zabierajcie ze sobą na te wyprawy dmuchane bojki asekuracyjne - dodaje Kurylczyk.Święto ratowników WOPR jest obchodzone od 1927 roku, wprowadziła je komisja ratownictwa, działająca przy Polskim Związku Pływackim.