Coś dla dzieci i seniorów: wakacje z Caritas

Ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum] Rok 2022. źródło: https://caritas.pl/blog/2022/07/27/trwa-wakacyjna-akcja-caritas/

Wakacyjny wypoczynek dla dzieci i seniorów organizuje Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Z programu "Z parafii na wakacje" skorzysta 13 parafii. To nie wszystko, bo 60 dzieci z Polski i Ukrainy wyjedzie na Mazury. Tyle samo dzieci trafi do Ostrowca koło Wałcza - nad jezioro. Przygotowano też obozy dla osób z niepełnosprawnościami w Zieleniewie.



Jedna grupa kończy właśnie nadmorski wypoczynek w Pobierowie.



- Kolonie tegoroczne to czas na wycieczki, na zwiedzanie okolic tam, gdzie się udają - na Mazury, pierwszy raz, więc będą chcieli zobaczyć kilka miejscowości czy lokalnych muzeów. Wypoczynek w dużej grupie z pewną dynamiką małej rywalizacji między grupami, konkursy, wspólne zabawy, pogodne wieczory - wylicza dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, ks. Maciej Szmuc.



Poza wyjazdowymi koloniami i obozami Caritas organizuje także półkolonie w swoich świetlicach w Szczecinie.



Ks. Szmuc dodaje, że wypoczynek można zorganizować m.in. dzięki zbiórkom do puszek w kościołach.