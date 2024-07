Pomagasz zwierzętom, zdobywasz gadżety. Schronisko organizuje loterię [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przyjemne z pożytecznym - szczecińskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rusza z akcją "Puszka za Los". Zasady są proste.

Za puszkę z karmą dla psa lub kota losujesz numerek i zgarniasz nagrodę - tłumaczy Marlena Sobczak z TOZ w Szczecinie.



- Dużo osób chce nam pomagać. Chcielibyśmy jeszcze jakąś ich liczbę zgromadzić, bo nie ukrywamy, że okres letni zawsze jest ciężki dla nas. Wymyśliliśmy więc taką akcję, gdzie dostępne są nasze gadżety, typowo TOZ-owskie. Są to numerki od 1 do 6, a pod nimi ukryte są różne rzeczy. Chcemy zobaczyć, jak to się przyjmie. Jeżeli będzie fajny odzew, chcemy ponowić taką akcję - mówi Sobczak.



Chętnych w Szczecinie do wspierania czworonogów nie brakuje.



- To jest bardzo fajna inicjatywa, ponieważ jest tu bardzo dużo zwierząt. Mieszkając obok słyszę bardzo często jak ludzie przychodzą, opiekują się tymi zwierzętami, nawet ludzie z osiedla. - Kocham zwierzęta i chciałabym dla nich jak najlepiej. - Te panie, które są tutaj w TOZ-ie, pracują bardzo mocno z tymi pieskami, żeby je resocjalizować, żeby wybudować w nich takie zaufanie do człowieka - mówią szczecinianie.



Losy wydawane są od środy do niedzieli w godzinach 10-15 w siedzibie TOZ-u przy ulicy Ojca Beyzyma w Szczecinie. Akcja ma potrwać do września.