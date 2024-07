Dawkuj opalanie. Słońce może być groźne

Nad morzem, na działce, na placu zabaw towarzyszy nam upragnione Słońce. A w wraz z nim zagrożenia - to choćby udar cieplny. Ten najczęściej dotyka dzieci, osoby starsze i z chorobami przewlekłymi, a może doprowadzić do poważnych uszkodzeń mózgu.

Jakie objawy towarzyszą przegrzaniu organizmu?- Wysoka temperatura ciała - definiujemy to jako temperaturę przekraczającą 40 stopni. Gorąca, sucha skóra, silne bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, przyspieszone tętno... W którymś momencie pojawia się dezorientacja, splątanie, a na końcu utrata przytomności. W ostateczności: śmierć - tłumaczy lekarz medycyny rodzinnej, Jacek Bujko.Jeśli podejrzewamy udar cieplny, zadzwońmy po pogotowie i udzielmy pierwszej pomocy.- Dobrym pomysłem jest obmycie letnią wodą. Zimnej wody nie używamy, może doprowadzić do dreszczy, drgawek. Podajemy też chłodne napoje, ale nie podajemy lodowatych napojów. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, to to, żeby nie podawać leków przeciwgorączkowych - zaleca.Co roku coraz więcej osób doznaje porażenia słonecznego, a śmiertelność w związku z udarem cieplnym w Polsce wynosi około 40 proc.