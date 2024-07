Świnoujście znalazło sposób na zwiększenie frekwencji na miejskim basenie

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Jak zachęcić do aktywności na pływalni w czasie lata i to nad morzem? Sposób na wakacyjny zastój na basenie znalazł samorząd Świnoujścia, który mieszkańców postanowił zachęcić specjalnym karnetem.

Choć wakacje zaczęły się niedawno, letnia oferta już poprawiła frekwencję na miejskiej pływalni - przyznaje Ewa Wileńska, kierownik obiektu.



- Z inicjatywy pani prezydent, usiedliśmy, pomyśleliśmy i wyszła świetna oferta wejścia na basen. Oferujemy 20 wejść w cenie 150 zł, co daje nam 7,50 zł za jedno. Klienci zostali zaskoczeni, a basen ożył w lato. Nie będę zdradzała specjalnej jakiejś tajemnicy handlowej, ale w poprzednich latach w wakacje basen nie wykorzystywał swoich możliwości - mówi Wileńska.



Z oferty przede wszystkim zadowoleni są mieszkańcy.



- To jest bardzo mądre i dobre posunięcie. Widać po frekwencji. Coraz więcej ludzi zaczyna przychodzić, zachęceni są tą opłatą. Pogoda różnie, czasami nie sprzyja kąpaniu się na plaży. - Bardzo się cieszę, jestem zadowolony i będę dalej korzystał przez całe lato. Duży prezent władze miasta zrobiły mieszkańcom - mówią świnoujścianie.



Pływalnia miejska jest otwarta codziennie od godziny 7 do 22.