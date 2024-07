Urodzinowa potańcówka na Różance [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszanka przebojów od lat 60. do współczesnych, wspólne tańce i zabawa. To wszystko w ramach wciąż trwającej potańcówki na szczecińskiej Różance z okazji odbywających się 79. urodzin Szczecina.

O muzyczne uniesienia zadbał BigBeat Live. Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy Szczecina bawią się na miejscu.- Kocham tańczyć, jest tu super klimat, a dziś szczególna sytuacja, więc jak tu nie być? Mnie to tak zbliża do rock'n'rolla, bluesa. To są moje czasy, które dobrze pamiętam. Uwielbiam tańczyć. Trochę za dużo ludzi, ale zawsze jakieś miejsce się znajdzie. Przyprowadziłam wnuczkę, żeby nie być sama. Super, super. Oceniam 10/10. Mnie cieszy, że coraz więcej ludzi w takich imprezach bierze udział. Jest przyjemnie popatrzeć też, jak inni się bawią - to głosy szczecinian, którzy wybrali dziś zabawę w Ogrodzie Różanym.Potańcówka na szczecińskiej Różance potrwa do 20.