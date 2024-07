Kilkaset kilometrów rowerem, żeby pomóc w walce z chorobą

Jedzie 800 km na rowerze, żeby wesprzeć Adasia Orlika w walce z chorobą. Jarek Plawko codziennie pokonuje dystans 120 km a celem jego podróży jest zebranie 8 tysięcy złotych na pomoc dla śmiertelnie chorego 2,5-latka.

Na trasie ze Świnoujścia do Czaplinka Pan Jarek zachęca innych rowerzystów do wsparcia zbiórki na leczenie chłopca.- Reakcje są przecudowne, bo ja podjeżdżam do ludzi, którzy przeważnie jeżdżą sakwami. Mogę wtedy z nimi porozmawiać. Jak proszę o wsparcie to zawsze, zawsze dostaję. Proszę pana, daj pan więcej, my tu rozwiążemy. Także ludzie są cudowni.Adaś choruje na dystrofię mięśniową Duchennea. Choroba nieodwracalnie atakuje i niszczy mięśnie chłopca. Ratunkiem może być terapia genowa, której koszt to 15 milionów złotych, do tej pory udało się zebrać ponad milion sto tysięcy złotych.