Dwie kurtyny wodne w Szczecinie wystarczą - zapewnia ZWiK [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecin ma prawie 400 tys. mieszkańców i zaledwie dwie kurtyny wodne, a upały nie odpuszczają.

Jedna chłodzi przy ul. Malczewskiego, druga przed weekendem została zniszczona przez wandali, ale od poniedziałku znów działa przy placu Adamowicza.



Jest jeszcze trzecia, ale ta zarezerwowana jest na imprezy masowe - tłumaczy Piotr Landowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



- Kurtyny rozstawiają ekipy pogotowia. W związku z tym nie wyobrażamy sobie, żeby nasi ludzie zajmowali się przestawianiem kurtyny. Oni są do zupełnie innych rzeczy powołani i zupełnie inne rzeczy w mieście wykonują. Jest od kilku do kilkunastu interwencji dziennie naszego pogotowia - to są dla nas sprawy priorytetowe - mówi.



Dwie kurtyny na Szczecin wystarczają - dodaje Landowski.



- Dlatego, że taka jest potrzeba, żeby w tych dwóch najważniejszych miejscach te kurtyny stały. Gdy popatrzymy na ulice miasta, to są takie miejsca, w których rzeczywiście pieszych jest mnóstwo i w tych właśnie miejscach kurtyny stoją. Z naszych obserwacji wynika, że kurtyny w tych miejscach wystarczają - podkreśla.



Kurtyny wodne są uruchamiane, gdy temperatura powietrza przekracza 27 st. Celsjusza.