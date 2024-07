Siłownia z widokiem na morze w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

To pierwszy taki obiekt na miejscowej plaży. Jest zupełnie bezpłatna i czynna całą dobę.

Plażowa siłownia stanęła pomiędzy kołobrzeskim molo a bazą ratowników. Znajdziemy tu kilkanaście urządzeń do ćwiczeń, a Robert Szpak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaznacza, że można tu przeprowadzić kompleksowy trening siłowy.



- Rzeczywiście, daje możliwość pełnowartościowego treningu siłowego, wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych naszego ciała w pięknych okolicznościach przyrody - podkreślił.



Plażowicze chwalą nową atrakcję.



- To jest super, jak ktoś ma przyjemność ćwiczyć, to powinien skorzystać. Jest dostępna, stanowisk dużo, każdy się podzieli. - Bardzo fajnie. Po raz pierwszy w Polsce się z tym spotkałem - mówili.



Siłownię bezpłatnie zainstalowała jedna z firm prowadzących w Polsce kluby fitness. Urządzenia do ćwiczeń pozostaną na plaży do października.