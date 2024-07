Papiescy studenci na obozie. "Potrafią wcielać w życie nauczanie św. Jana Pawła II"

Studenci papieskiej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wypoczywają i formują się na obozie w Gnieźnie. Wśród ponad 600-osobowej grupy jest dziewięcioro studentek i studentów ze Szczecina.

Cała wspólnota szczecińska liczy 15 osób.



Matylda studiuje architekturę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. - Obóz umożliwia mi integrację z innymi wspólnotami fundacji i rozwój duchowy. Jest to dla mnie też idealna okazja do zapoznania się z początkami naszej ojczyzny, a dla mnie osobiście także z jej pierwotną architekturą - przyznaje Matylda.



Prymas Polski i metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak podkreśla, że obóz odbywa się pod hasłem "Powrót do źródeł". - Źródło chrzcielne to Gniezno. Tutaj Mieszko książę został ochrzczony. Dziękujemy więc w Gnieźnie za ten historyczny chrzest, ale jednocześnie wracamy do źródła naszego chrztu świętego - mówi abp Polak.



Ks. Michał Mikołajczak, duszpasterz akademicki stypendystów w Szczecinie podkreśla, że są oni żywym pomnikiem papieża Polaka. - Oni, poznając nauczanie świętego patrona, potrafią niektóre elementy wcielać w życie - uważa ks. Mikołajczak.



Obóz potrwa do 15 lipca.



Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstała w 2000 roku i ma upamiętniać pontyfikat św. Jana Pawła II przez promowanie papieża i wspieranie różnych inicjatyw w dziedzinie edukacji i kultury. Studenci papieskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia pochodzą z uboższych rodzin i mniejszych miejscowości i zawsze w październiku w Dzień Papieski kwestują na swoje wykształcenie, a na co dzień sami udzielają się w różnych wolontariatach.