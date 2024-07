Szczecin upamiętnił tragedię Krwawej Niedzieli [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecin upamiętnił 81. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu.

Szczecińskie uroczystości odbyły się w południe na Cmentarzu Centralnym. Mieszkańcy modlili się za ofiary Rzezi Wołyńskiej. Złożono też kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939 - 1947.



- W bezimiennych dołach na Wołyniu spoczywają tysiące szczątków zamordowanych Polaków. Tkwią nadal w ziemi, nie ma ekshumacji i pochówku. Nie ma zgody ze strony ukraińskiej, ale także są zaniedbania po polskiej stronie... To się ciągnie latami - mówi Bartłomiej Ilcewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziedzictwo i Pamięć.



- To jest fundament pojednania polsko-ukraińskiego. To zgoda na badania, możliwość godnego pochowania i upamiętnienie naszych przodków bestialsko zamordowanych przez bandytów z UPA - dodaje Krzysztof Męciński, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.



Na 120 tysięcy polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu, pochowanych na cmentarzach zostało 3,5 tysiąca osób.