Stargard: Jeden wiadukt otwierają, drugi zamykają

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przebudowywany wiadukt kolejowy nad ulicą Bogusława w Stargardzie od poniedziałku będzie ponownie dostępny dla kierowców.

Jednocześnie w przyszły wtorek zostanie zamknięty kolejny wiadukt - tym razem przy ulicy Pierwszej Brygady. To oznacza nową organizację ruchu w śródmieściu Stargardu.



Zbigniew Sowa, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przyznaje, że nowe zmiany czekają zarówno kierowców, jak i pieszych. - I to nastąpi 16 lipca, we wtorek. Dzień wcześniej ma być otwarty wiadukt przy ulicy Bogusława 4. Po otwarciu tego wiaduktu dla pojazdów nie będzie możliwości przejścia dla pieszych. Także oczywiście nic się nie zmienia na wiadukcie na ulicy Wyszyńskiego, który będzie dalej otwarty - podkreśla Sowa.



Natomiast ZDP nie spodziewa się większych utrudnień po zamknięciu wiaduktu przy Pierwszej Brygady. - Dlatego, że pojazdy, które się poruszają ulicą Pierwszej Brygady, skręcają w ulicę Ceglaną i Składową, mogą się dostać na drugą stronę miasta, czy wyjechać z miasta w kierunku Sowna - dodaje Sowa.



Rozbiórka i budowa nowego wiaduktu nad ulicą Pierwszej Brygady ma potrwać do listopada. Przez ten czas także i tutaj piesi nie będą mogli przejść na drugą stroną miasta.