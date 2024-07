Pogoda w kratkę, czyli jak sobie radzić z niepewnym plażowaniem?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Raz upał, raz deszcz. Tego lata turyści, którzy zdecydowali się wakacje spędzić nad morzem, muszą lawirować między wybitnie zmienną pogodą. W Świnoujściu w ciągu dnia aura potrafi zmienić się kilka razy.

Zapytaliśmy plażujących nad Bałtykiem, czy takie skoki pogodowe im doskwierają, no i jak sobie radzą z niepewnym plażowaniem.



- Pewnie, że jak jest ciepło, bo po to jest lato i się nad morze przyjeżdża. Ale nie przeszkadza nam, czy deszcz, czy słońce to i zawsze wesoło - mówi plażowiczka.



- Sprawdzamy prognozy. Mamy komórkę. Poza tym mamy bardzo blisko i zaraz będziemy uciekać - dodaje kolejna.



- Jestem bardzo zadowolony, bo taka pogoda mieszana ma też swoje plusy. W jeden dzień słońce trochę przypiecze, a na drugi dzień trochę można się ochłodzić i taka pogoda w kratkę może być - podkreśla kolejny turysta.



Sprawdzamy cały czas prognozę pogody. Mniej więcej wiemy, kiedy ma co nadejść. Wtedy już jesteśmy przygotowani, żeby się ewakuować. Wszystko mamy gotowe - zapewnia kobieta.



Ta zmienna aura ma się utrzymać przez cały weekend oraz w przyszłym tygodniu.