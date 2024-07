Wypadki na S3

Fot. Wypadki i pożary w Zachodniopomorskim/ Facebook Fot. Wypadki i pożary w Zachodniopomorskim/ Facebook

Poważne kłopoty z przejazdem na drodze S3.

Na wysokości węzła Myślibórz autokar wycieczkowy nie zachował należytej odległości i uderzył w auto osobowe jadące przed nim, a to auto następnie uderzyło w kolejny samochód osobowy. Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala. Trasa w kierunku Szczecina jest zablokowana, auta kierowane są na starą trójkę.



To nie jedyne zdarzenie w tym rejonie. Między węzłami Pyrzyce i Myślibórz, ale w kierunku Gorzowa, doszło do kolejnego wypadku. Tam zderzyły się dwa auta, jedno z nich dachowało, ale nie ma osób poszkodowanych. Tam także droga jest zablokowana, a samochody kierowane są na starą trójkę.



Zablokowana była też droga krajowa 25 między Białym Borem a Bobolicami. W miejscowości Biały Dwór zderzyły się dwa auta osobowe. Na razie nie ma informacji o rannych, trasa była nieprzejezdna w obu kierunkach. Teraz ruch odbywa się płynnie.