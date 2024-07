Wakacje z psem (albo kotem). O czym pamiętać?

https://pixabay.com/pl/1850465/Pexels/CC0 - domena publiczna

Ulubione zabawki, karma, obroża z adresem, dużo wody, a przede wszystkim dobry nastrój - o tym trzeba pamiętać wybierając się na wspólną wakacyjną podróż z czworonożnym pupilem.

W przypadku, gdy towarzysz podróży nienajlepiej znosi jazdę samochodem warto podać środek uspokajający. Ale tylko taki, który zaleci weterynarz.



- Przed wyjazdem trzeba sobie zaplanować, żeby zrobić taką krótką przejażdżkę z pieskiem i ten preparat podać. A zwłaszcza, jak lecimy samolotem... - zaleca szczeciński lekarz weterynarii Leonard Gugała.



Zwierzęta w samochodzie powinny być odpowiednio zabezpieczone.



- Nie mogą być one przewożone luzem. Minimalnie: szelki i spinacz do pasa, nigdy obroża, bo w momencie gwałtownego hamowania pies się udusi, jak będzie leciał do przodu - przypomina behawiorystka Magdalena Klimcewicz.



Co trzeci Polak zabiera swojego pupila w podróż podczas wakacji - wynika z badań przeprowadzonych w 2022 r. przez firmę Mars.