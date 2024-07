Mieszkańcy mogą proponować inwestycje w Stargardzie

Stargard. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Mieszkańcy Stargardu mogą już zgłaszać propozycje i pomysły w ramach nowej edycji budżetu obywatelskiego na 2025 r.

Wnioski przyjmowane będą do 13 września. W budżecie zaplanowano 3 mln zł. Stargard podzielony został na sześć obszarów, w każdym jest do wydania maksymalnie pół miliona złotych.



Jak podkreśla miasto, w nowej edycji budżetu można przeznaczyć 450 tys. zł na jedną inwestycję. Ma to zwiększyć szansę sfinansowania większych projektów. Nowością jest również możliwość zgłaszania inwestycji na gruncie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.



Pomysły do budżetu można zgłaszać elektronicznie w specjalnej zakładce na stronie miasta lub wypełniając tradycyjne, papierowe karty dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego. Przy zgłoszeniu pomysłu do wykonania na terenie wspólnoty lub spółdzielni, niezbędne jest oświadczenie właściciela o woli użyczenia gruntu.



W ramach dziesięciu edycji Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 111 projektów o łącznej wartości ponad 18 mln złotych. To m.in. nowe boiska, place zabaw, murale i plenerowe siłownie, ale również tzw. parki kieszonkowe i ogrody sensoryczne.