Nowe laboratorium ZUT-u za pół miliona [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł/ZUT Fot. Kamila Kozioł/ZUT Fot. Kamila Kozioł/ZUT

Od dziś żaden szelest im nie umknie. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny otworzył laboratorium dźwięku immersyjnego.

- Nowy obiekt badawczy będzie służyć pracownikom i studentom Wydziału Elektrycznego - tłumaczy rzeczniczka ZUT-u Emilia Kujawa. - Dźwięk imersyjny to taki, który dociera do słuchacza ze wszystkich możliwych kierunków, stwarzając wrażenie, że jest się w samym centrum wydarzenia. Prowadzenie badań na wysokim poziomie w zakresie percepcji i generacji dźwięku imersyjnego wymaga posiadania zaadaptowanego akustycznie laboratorium.



Laboratorium kosztowało 500 tys. złotych, ma powierzchnię 30 metrów kwadratowych i wyposażone jest w nowoczesne głośniki, mikrofony czy sprzęt do eliminacji zakłóceń.