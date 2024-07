Zbyt duże i ciężkie. Ciężarówki zniszczyły drogę w Sulinie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Uszkodzenia fragmentu drogi w Sulinie, koło Suchania usuwają ekipy budowlane na zlecenie stargardzkiego Zarządu Dróg Powiatowych.

Jak wskazują mieszkańcy, to konsekwencja nadmiernego ruchu przeładowanych ciężarówek, których kierowcy lekceważą zakaz przejazdu przez most o ograniczonej nośności. Skarżą się również na brak remontu całego odcinka biegnącej przez ich miejscowość drogi powiatowej.



Anna Kuchar, sołtys Sulina podkreśla, że nawierzchnia przy moście osunęła się po przejeździe jednego z tirów: - Tutaj jeżdżą ponad gabarytowe samochody z załadunkiem. Jeżdżą i nawierzchnia jest zniszczona. To jest tragedia...



Mieszkańcy nie chcą też dalej czekać na remont mostu i drogi: - To 15 ton jest chore... Trzeba to naprawić i drogę zrobić. A jak ten most zamkną, to i ja nie będę miał dojazdu do pracy.



Wiesław Bączkowski z ZDP zapewnia, że w ciągu kilku dni uszkodzenie zostanie usunięte: - Już weszła firma wykonawcza. Z tej drogi oderwała się cała nawierzchnia, wraz z podbudową, następnie to wszystko zjechało ze skarpy.



Mieszkańcy Sulina domagają się również wprowadzenia całkowitego zakazu przejazdu ciężarówek przez ich miejscowość.