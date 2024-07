Policjanci wyciągnęli dziecko z rozgrzanego auta

Fot. pixabay.com / Dibjo (CC0 domena publiczna)

O krok od tragedii w Gryfinie. Półtoraroczne dziecko zatrzaśnięte w rozgrzanym samochodzie. Interweniowali policjanci - wybili w aucie szybę.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Kobieta przez nieuwagę, zamykając samochód z dzieckiem w środku, zostawiła kluczyk wewnątrz pojazdu, po zatrzaśnięciu się drzwi nie miała możliwości dostania się do środka.



Policjanci zawiadomieni przez świadka zdarzenia, po dotarciu na miejsce od razu rozpoczęli interwencję. Specjalnym wybijakiem rozbili boczną szybę pojazdu aby otworzyć drzwi i uwolnić dziecko. Dziewczynce nic się nie stało - bezpiecznie wróciła do mamy. Przypominamy, że gdy widzimy zamknięte w rozgrzanym samochodzie dziecko lub zwierzę nie bójmy się wybić szyby