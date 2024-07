"My Hrabiny. Myślę, więc zapisałam." Niezwykłe spotkanie autorskie w RS

Fot. materiały organizatorów

Najbardziej szczecińskie spotkanie literackie już dziś wieczorem w naszym radiowym Studiu S1 im. Jana Szyrockiego.

Felietony Anny Ołów-Wachowicz, zebrane w książce "My Hrabiny. Myślę, więc zapisałam" w interpretacji Olgi Adamskiej będzie można usłyszeć i zobaczyć już po 19:00. Na akordeonie zagra Roman Rydz.



"My Hrabiny. Myślę, więc zapisałam" - to teksty pełne poczucie humoru, dystansu, błyskotliwość i ironii. To zabawne historie o zmaganiu się z rzeczywistością, opowiadające o tym jak we współczesnym świecie być kobietą, która lubi siebie.



O tym jak powstawały teksty, których przez całe wakacje można słuchać w poranku Radia Szczecin, opowiedzą autorka i aktorka.



- Ja i Ania Wachowicz opowiemy państwu o naszych inspiracjach, o tym jak spotkałyśmy się, jak powstawała książka Ani. Wreszcie jak powstawały dwa przedstawienia: "My, hrabiny nie płaczemy" i "Hrabiny przodem". Także bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie. To będzie pierwsze takie spotkanie, gdzie będziemy z Anią na żywo opowiadały o tych projektach - mówi Adamska.



Spotkanie to także szansa na autografy artystów i zadawanie pytań tym, którzy występują w audiobooku.



Z artystami porozmawia Sebastian Wierciak. Początek o godzinie 19:00. Wstęp wolny. Zapraszamy do Radia Szczecin, do Studio S1 w alei Wojska Polskiego 73.