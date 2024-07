Miedwie dla Adasia Orlika! Możesz pomóc

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na wypoczywających nad jeziorem Miedwie czeka masa atrakcji i zbiórka w szczytnym celu. O godzinie 12:00 rusza festyn dla Adasia Orlika.

Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Lepszą przyszłość może chłopcu zapewnić terapia genowa w Stanach, której koszt to 15 milionów złotych.



O atrakcjach na festynu opowiada mama chłopca, Alicja Orlik: - Koła gospodyń wiejskich zadbają o ofertę gastronomiczną, będą także animacje oraz motory i auta zabytkowe do obejrzenia. Liczymy, że nie tylko ze Stargardu, ale również ludzie ze Szczecina będą mieli ochotę przyjechać.



Festyn będzie trwał od godz. 12:00 do 17:00, przy molo nad jeziorem Miedwie.