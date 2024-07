Dla Adasia nad Miedwiem w Zieleniewie [JESZCZE ZDĄŻYSZ]

Loterie fantowe, koncerty i konkursy, a także lokalne przysmaki... Do wspólnej zabawy plażowiczów i gości zapraszają organizatorzy festynu charytatywnego przy molo nad Miedwiem w Zieleniewie.

Dochód z sobotniej imprezy przeznaczony zostanie dla Adasia Orlika. Chłopczyk choruje na rzadką chorobę genetyczną - dystrofię mięśniową. Terapia genowa w USA z leczeniem i rehabilitacją to koszt 15 mln zł.Rodzina Adasia wspierana przez licznych wolontariuszy zamierza uzbierać taką kwotę.Alicja Orlik, mama Adasia przyznaje, że festyn nad Miedwiem w takiej skali organizowany jest po raz pierwszy.- Dużo jest pozytywnej energii, są Sokoły, motocykliści z Polic, Sokoły dla Orlika, dużo zaangażowanych ludzi... Jesteśmy tu. Pomóżcie nam! - apelowała.Rodziców Adasia wspierają Koła Gospodyń Wiejskich z Kołbaskowa, Morzyczyna i Zieleniewa. Do plenerowej szkółki piłkarskiej Pogoni Szczecin zaprasza również Błażej Kazimierczak.- Przygotowaliśmy "strefę", strzał na bramkę, slalom z piłką, każdy wrzuca dowolną kwotę. Puszeczkę trzeba wypełnić do pełna - zadeklarował.Jolanta Kowalak zachęca natomiast, by zakręcić kołem fortuny.- Dzieciaki wybierają, chętnie odpowiadają i się cieszą, że mogą pomóc Adasiowi i dostać jeszcze za to fajną zabawkę - powiedziała.Festyn dla Adasia nad Miedwiem potrwa do godz. 17.Rodzinie, przyjaciołom i wolontariuszom udało się zebrać na konto leczenia dziecka ponad milion złotych.