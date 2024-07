IMGW ostrzega przed burzami i upałem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla Polski zachodniej i centralnej.

Wczorajsze temperatury maksymalne w Polsce. Dzisiaj ostatni dzień z upałem i prawdopodobnie do weekendu upał odpuści. Będzie ciepło ale już nie aż tak gorąco.https://t.co/vVAP6Lnhil #IMGW @IMGW_CMM pic.twitter.com/tEH4QjHQkW — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 22, 2024

Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się front, który przyniesie trudne warunki pogodowe.- W dniu dzisiejszym mamy wydane ostrzeżenia dla województw zachodnich i centralnych na burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 45 milimetrów, porywy wiatru do 80 km/h i lokalnie grad - zapowiada synoptyk IMGW, Agnieszka Prasek.Na zachodzie temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 28 stopni. Na wschodzie, południu i w centralnej Polsce wciąż upalnie.Kolejne dni przyniosą ochłodzenie w całej Polsce. Temperatura będzie spadać stopniowo. We wtorek termometry pokażą od 20 do 27 stopni. Upały powrócą w weekend.