Podrzucili łatwopalne substancje w jednej z kamienic. Są już w rękach policji

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Dwóch mężczyzn, mieszkańców powiatu stargardzkiego, podejrzanych o podrzucenie paczki z łatwopalnymi substancjami na poddasze jednej z kamienic w Śródmieściu Stargardu zatrzymała policja.

Sąd zgodził się na ich trzymiesięczny areszt. Porzucona paczka zaniepokoiła jednego z mieszkańców kamienicy, który powiadomił straż pożarną. Konieczna była ewakuacja lokatorów i zamknięcie części ulicy Piłsudskiego w miniony czwartek.



Prokurator Alicja Macugowska-Kyszka ze szczecińskiej Prokuratury Okręgowej podkreśla, że zatrzymanie podejrzanych to efekt szybkich działań policjantów z Komendy Powiatowej i Wojewódzkiej.



- Dwie osoby usłyszały zarzut, iż wspólnie i w porozumieniu usiłowały sprowadzić zdarzenie, które zagrażało życiu i zdrowiu mieszkańców, mającego postać eksplozji materiałów łatwopalnych. Taki czyn zagrożony jest utratą wolności do 10 lat - informuje Macugowska-Kyszka.



Zarzuty wobec obu mężczyzn oparto na ekspertyzie podrzuconej paczki. - Biegli wypowiedzieli się, iż substancja ta była łatwopalną i ropopodoboną, mogła wywołać eksplozję i pożar - dodaje Macugowska-Kyszka.



Z kamienicy ewakuowano 14 lokatorów, zmuszonych do kilkugodzinnego oczekiwania na zakończenie akcji w budynku.