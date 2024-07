Ślady zbiorowych mogił z czasów wojny w Stargardzie?

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Możliwe, że trafiono na ślady zbiorowych mogił z czasów II wojny światowej w Centrum i Śródmieściu Stargardu. Tak wynika ze wstępnych ustaleń po zakończonych badaniach georadarowych.

Na zlecenie miasta prowadził je Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Badaniami objęto parking przed budynkiem Stargardzkiego Centrum Kultury, odcinki ulic Wojska Polskiego i Piłsudskiego oraz okolice Placu Wolności.



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego przyznaje, że w kilku miejscach natrafiono na ślady, które mogą świadczyć o powojennych pochówkach. - Ze wstępnych analiz wynika, że w kilku lokalizacjach mogą występować pozostałości po mogiłach. Wtedy, kiedy będzie pełny raport, będziemy mogli mówić o szczegółach - podkreśla Styczewski.



W ocenie Andrzeja Biercy ze stargardzkiego muzeum, wyniki badań mogą ostatecznie potwierdzić lokalizację mogił. - To miejsce przy Placu Wolności było najbardziej dogodne, bo nie było tam bruku i chodnika. Badania były prowadzone po to, żeby nie być zaskoczonym - mówi Biercy.



Przedłożony miastu raport pozwoli z kolei na zaplanowanie dalszych prac odkrywkowych we wskazanych miejscach.