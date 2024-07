Złote algi nadal zabijają ryby w Odrze

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rząd planuje zbudować system, który będzie gromadził i odsalał wodę pokopalnianą. Zlewana do rzeki, prowadzi do zakwitu glonów, które dwa lata temu zabiły prawie połowę ryb w Odrze.

Alicja Pawelec-Olesińska z WWF Polska mówi, że złote algi nadal zbierają żniwo.



- To, że my w tym i w poprzednim roku nie obserwujemy tak masowych śnięć ryb to nie dlatego, że ryby nie umierają, tylko po prostu już połowy ryb w tej rzece nie ma. Te śnięcia nie będą takie spektakularne. Ale przez cały czas mamy złotą algę, ona wciąż wytwarza toksynę - powiedziała.



Ministerstwo przemysłu szykuje plan budowy systemu, który ograniczy zrzut słonej wody do rzeki. Zdaniem Alicji Pawelec-Olesińskiej to krok w dobrą stronę.



- Jeżeli będziemy mieli skuteczne systemy retencjonowania i odsalania wody, to ograniczymy zrzuty wód zasolonych i poniżej pewnych wartości zasolenia złota alga nie da rady rozwinąć się i utrzymać w związku z tym - nie da rady tej rzeki zanieczyszczać; toksyny nie będą ryb zabijały - dodała.



Wodę w Odrze regularnie badają inspektorzy ochrony środowiska. Sprawdzają temperaturę, ilość tlenu i ilość złotych alg w litrze wody.