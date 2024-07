Finał TTSR i spore zmiany w organizacji ruchu w Szczecinie [WIDEO]

Od soboty na szczecińską Łasztownię samochodem nie wjedziemy. Zamknięta jest też część ulic w okolicach Wałów Chrobrego. To w związku ze zbliżająca się imprezą The Tall Ships Races.

Od poniedziałku kolejne zmiany - informuje Celina Wołosz, rzecznik prasowy finału regat TTSR w Szczecinie.- Najważniejsza i ta główna zmiana to jest to, że mamy zamkniętą ulicę Jana z Kolna i nitkę zjazdową i wjazdową na Trasę Zamkową. Wszystkie ulice otaczające ulicę Jana z Kolna i Wały Chrobrego, to jest z ul. Komandorska, Admiralska, Zygmunta Starego, Henryka Pobożnego, Kapitańska, będą niedostępne i będą zamknięte. Poruszanie się po nich będzie możliwe wyłącznie za okazaniem przepustek - mówi Wołosz.Sprawdzajmy znaki - apeluje Wołosz.- Mamy wyznaczone objazdy przez ulicę Matejki, Dubois, Parkową, a także przez Bramę Portową, a najlepiej to w ogóle przesiądźmy się do komunikacji miejskiej, bo w trakcie finału regat będzie jej więcej. Można śmiało zostawić samochód na parkingu miejskim, chociażby przy ulicy Hangarowej - mówi rzecznik prasowy finału regat TTSR w Szczecinie.Mieszkańcy swoje przepustki odebrać mogą w biurze przy ulicy Jana z Kolna 6.