O krok od tragedii na jeziorze Jamno

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Policja zatrzymała nietrzeźwego mężczyznę. 22-latek pływał skuterem ze swoim znajomym oraz z 10-letnim chłopcem, stracił panowanie nad maszyną i cała trójka wpadła do wody.

Ratownicy zdołali ich wyciągnąć - nikomu nic się nie stało. Kontrola wykazał jednak u 22-latka prawie promil alkoholu. Prowadzenie pojazdów na wodzie pod wpływem jest karane tak samo, jak tych na lądzie - grozi za to do trzech lat więzienia.



22-latek odpowie również za to, że prowadził skuter bez wymaganych do tego uprawnień.