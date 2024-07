Brzegi Odry połączyły jednokierunkowe mosty pontonowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dwa mosty pontonowe połączyły brzegi Odry na finał regat The Tall Ships Races. Są ulokowane pomiędzy Trasą Zamkową z Mostem Długim.

Ruch na mostach będzie się odbywał jednokierunkowo. Aby dotrzeć na Łasztownię z Bulwaru Piastowskiego należy przejść mostem północnym, wybudowanym przez 8. Batalion Saperów z Dziwnowa. Z kolei aby dostać się z powrotem na prawy brzeg, należy przejść mostem południowym, wybudowanym przez Żołnierzy z Podjuch - melduje porucznik Lipiński, dowódca kompanii pontonowej 5 pułk kompanii inżynieryjnej w Podjuchach.- Most dla zwiedzających będzie dostępny od czwartku do niedzieli włącznie. Most o długości 89 metrów. Będzie firma ochroniarska, która będzie wpuszczała pieszych do godziny 2 w nocy - mówi porucznik Lipiński.Tego rodzaju przeprawy stanowią również atrakcję w mieście - mówią turyści i szczecinianie.- To jest niezbędne przy takim nasileniu ruchu. Konstrukcja stabilna, także tu nie ma żadnych fal na Odrze. - Ciekawa atrakcja, będzie szybciej. - Bezpieczna, ponieważ to żołnierze rozkładają. Potrzebne i na pewno rozładuje ruch - mówią odwiedzający.Łącznie mosty będą miały ok. 90 metrów długości. Do ich obsługi zostało wyznaczonych ponad 40 żołnierzy.