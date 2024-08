Wiatr w żaglach branży HoReCa*

Pierwsze żaglowce wpływają do Szczecina, a branże hotelarsko-turystyczne mogą liczyć na pierwsze zyski...

* HoReCa

Organizacja finału Regat the Tall Ships Races to inwestycja długoterminowa. Kto najbardziej skorzysta na żeglarskim święcie w Szczecinie?- Hotelarze i gastronomicy będą mieli bardzo dobry czas. Nie da się ukryć, że podniosą ceny w tym okresie i w tych przypadkach marże trochę rosną - potwierdza prof. Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.Wydarzenie zyskuje status kultowego i cyklicznego, co przyczynia się do rozpoznawalności miasta i wpływa na zyski w dłuższych przedziałach czasowych.- Korzyści ekonomiczne rozkładają się na bardzo długi okres. One są trudno policzalne, ale nie muszę nikogo przekonywać, że wizerunek miasta ma też swoją cenę - dodaje prof. Zelek.W tym roku Miasto przeznaczy na organizację wydarzenia prawie 10 milionów złotych. Dla porównania - poprzednie edycje kosztowały nas około 20 milionów.to skrót od trzech angielskich słów: Hotel, Restaurant oraz Catering/Café. W ten sposób określa się sektor hotelarski i gastronomiczny.