To ostatni dzień spotkania z żywą historią w Wolinie [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Goście Festiwalu Słowian i Wikingów mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach, słuchać muzyki rodem że średniowiecza i podziwiać rzemiosło tamtych czasów.

To wszystko w wolińskim skansenie dostępne jest jeszcze dziś do wieczora. Uczestnicy, którzy na festiwal wracają co roku mówią, że warto tu zajrzeć.



- Od przynajmniej 10 lat bywam tutaj z warsztatem garncarskim. Przyjeżdżam tu na cały czas trwania festiwalu. - Jesteśmy z Olsztyna, zajmujemy się ceramiką archeologiczną - już ponad dwadzieścia lat, a w ogóle ceramiką od 46... Na festiwalu jesteśmy 21. raz. Tak, rokrocznie właśnie przyjeżdżamy na festiwal. Warto tu być, bo naprawdę spotyka się wielu twórców. - Drugi raz jesteśmy. W tamtym roku byłam z mężem z Niemiec, a w tym roku z córką.



Właśnie rozpoczęło się ostatnie wydarzenie tegorocznego festiwalu Słowian i Wikingów, czyli występy muzyczne połączone z nauką tańca.