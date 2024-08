Szczecinianie o żaglowcach: Jest epicko

Powrót żaglowców to dla nas ważna rzecz - mówią mieszkańcy Szczecina.

Przy nabrzeżach można podziwiać wielkie i mniejsze jednostki - od potężnego Guayasa z Ekwadoru po najmniejszy szczeciński Zryw.- Fajnie, pozytywnie, mega dużo się dzieje, już jest dużo fajnych stanowisk i atmosfera się dookoła kręci. Na pierwszy rzut oka, już zaczyna się robić naprawdę fajnie. Muszę użyć słowa jest epicko. Generalnie warto ludziom wpajać ideę tego, że to życie jest warte celebracji, a to dzisiaj jest ogromna celebracja na wielką skalę. Cudownie. Byłem na poprzednich edycjach. Jako impreza i koncerty, w porównaniu z poprzednimi latami będzie lepiej - to opinie szczecinian i turystów zapytanych przez naszego reportera.Finał Regat Wielkich Żaglowców w Szczecinie potrwa do poniedziałku.