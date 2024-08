"Noga sama chodzi". Szanty na Łasztowni

Występy szantymenów gromadzą sporą liczbę turystów na szczecińskiej Łasztowni.

Choć te tradycyjne rzadko są już śpiewane przez zespoły wykonujące muzykę folkową, to są nadal popularne - mówią odbiorcy i artyści.- Zobaczyliśmy i już byliśmy od razu wciągnięci. Myślę, że to jest coś takiego, co łatwo wpada w ucho. Dla mnie to piosenka, która zawsze z północą Polski mi się kojarzyła, bo jestem z południa. Noga zawsze sama chodzi. No i nawet jak nie znasz tekstu, to coś zaśpiewać. Szanty pomagają w pracy, dlatego że to jest piosenka ludzi pracy - mówili przepytani przez naszą reporterkę widzowie i uczestnicy koncertu.- Muzyka jest łatwa w odbiorze - mówi Maciej Łuczak z zespołu Flash Creep. - To nie jest jazz, to nie jest jakaś wyszukana muzyka klasyczna, tylko po prostu folkowe granie. Bardzo często publiczność stanowią żeglarze.Tradycja szant to ważny element kultury morskiej, przypominający o trudach i radościach życia na morzu.