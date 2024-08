Badania archeologiczne na terenie wyburzonych kamienic w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Fundamenty wyburzonych kamienic przy ulicy Chrobrego w Stargardzie będą miejscem badań archeologicznych prowadzonych przez muzeum na zlecenie miasta.

Budynki pod numerem 12. i 14. przestały istnieć późną jesienią ubiegłego roku. Przed rozpoczęciem badań, które zaplanowano w sierpniu, wyburzono też pozostałe jeszcze zabudowania gospodarcze. Został również uporządkowany teren wokół odkrytych fundamentów.



Karolina Stań, szefowa działu archeologii muzeum w Stargardzie podkreśla, że strefą badań objętą zarówno grunt po dawnych kamienicach, jak również część pobliskiej ulicy Garncarskiej. - Teren znajduje się w obrębie Starego Miasta, które jest wpisane do rejestru zabytków. Tutaj mamy zachowane niektóre mury z XVII-XVIII wieku. Po zdjęciu zabudowań prawdopodobnie będą warstwy średniowieczne - mówi Stań.



Muzealnicy oczekują, że grunt w tym rejonie może ukrywać m.in. elementy konstrukcji charakterystycznych dla zabudowy dawnego portu nad Iną. - Jeżeli były w tym miejscu zabudowania drewniane, bo to najbardziej związane z tym czasem, jakieś fragmenty ceramiki i innych przedmiotów. Od 1243 roku do lat 80. XVIII wieku znajdował się w tym miejscu młyn. Nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać - dodaje Stań.



Badania w obrębie fundamentów mają potrwać trzy miesiące. Grunt po dawnych kamienicach ma być przeznaczony ponownie pod zabudowę mieszkaniową w ramach projektu rewitalizacji tej części stargardzkiej Starówki.