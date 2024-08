Wypadki i korki. Kierowcy podpowiadają objazdy

Informujemy o sytuacji na zachodniopomorskich drogach.

Godzina 13:00

Na autostradzie A6 między węzłem Kijewo a węzłem Klucz w stronę Kołbaskowa - mamy osiem kilometrów korka - to przez kolizję dwóch samochodów.



Zator także na S3 przed węzłem Klucz - to po wypadku, zderzyły się tam dwa auta.



Wolniej jedziemy też nad morze - problemy zaczynają się tuż za węzłem Klucz, korek ciągnie się do węzła Kijewo, a dalej też nie rozwiniemy pełnej dozwolonej prędkości.



Kłopoty także w drugą stronę - duże natężenie ruchu przed zjazdem z drogi S6 na drogę S3, dalej S3 w stronę Szczecina też poruszamy się bardzo wolno, aż do wysokości Rurki. Ale polecamy uwadze drogę alternatywną znad morza i nad morze przez Załom, Rurzycę i Łozienicę - tam dużo mniejszy ruch.



Godzina 11:00

Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej 20 przy wyjeździe ze Stargardu w kierunku Chociwla - podaje portal twojeinfo24. Samochód osobowy zderzył się tam z motocyklem. 76-letni motocyklista został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.Utrudnienia także na drodze S3 tuż przed wjazdem na A6 przy szczecińskim węźle klucz. Wcześniej zderzyły się tam dwa samochody, lekko ranna została jedna osoba.Problemy też na S6 między węzłami Goleniów Lotnisko a Goleniów Północ - to z powodu większego natężenia ruchu w stronę Szczecina. Zator ma długość około czterech kilometrów.Korka mogą się też spodziewać kierowcy jadący S3 przy granicy Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Między węzłem Myślibórz a węzłem Gorzów Północ samochód osobowy uderzył w bariery - ruch odbywa się pasem wolnym. Zator tworzy się też w stronę Szczecina - to dlatego, że kierowcy chcą zobaczyć, co się stało.Jedna osoba została lekko poszkodowana w wypadku na węźle Klucz w Szczecinie przy zjeździe z drogi S3 w autostradę A6.Radę dla dojeżdżających do A6 ma słuchacz Marcin. - Jeśli ktoś jedzie w stronę Szczecina, to przed stacją benzynową ostatnią w stronę Szczecina jest bardzo duży korek. Jak ktoś może, to niech ucieka na Pyrzyce - radzi jeden z kierowców.I mamy jeszcze informację z S6 od słuchacza Tomka. - Jadę z kierunku Nowogrodu w kierunku S3 i od lotniska w Goleniowie zaczyna się korek. Jeżeli ktoś się śpieszy, to niech jedzie przez Goleniów - podpowiada pan Tomasz.Dziękujemy za sygnały, i czekamy na wasze informacje z dróg.