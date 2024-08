Plażówka na lotnisku w Parku Przemysłowym [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie stał się miejscem rozgrywek siatkówki plażowej. Była to pierwsza edycja dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Zawodnicy mają do dyspozycji specjalnie przygotowane boisko na parkingu. Tomasz Adamczyk, współorganizator turnieju nie ukrywa, że przygotowanie boiska było pewnym wyzwaniem.



- Pracowaliśmy wczoraj bardzo intensywnie, żeby przygotować boisko i zdecydowanie jest na bardzo satysfakcjonującym poziomie. Zainteresowanie jest. Ludzie w Stargardzie chcą grać w plażówkę, więc trzeba to rozwijać - powiedział.



Natomiast Arkadiusz Kosikowski, szef Biura Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim liczy na koleje edycje.



- Powód był spontaniczny: zobaczyliśmy, że koledzy zorganizowali boisko i okazało się, że mamy 14 zespołów - relacjonował.



Dla niektórych, jak dla Wiktorii, to po prostu dobra zabawa.



- Przyjemnością jest spędzić tu sobotę. Nie jesteśmy tu po to, żeby zwyciężyć, ale po to, żeby się bawić - podkreśliła.



Akcję zorganizowała Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego.