Szczecin z ofertą mieszkań dla młodych

Fot. Szczecińskie TBS

Miasto wraz ze szczecińskim TBS-em ogłasza nabór wniosków w dwóch programach mieszkaniowych: Dom dla studenta i Dom dla absolwenta.

Nabór rusza już w przyszłym tygodniu. W ofercie jest 21 miejsc, z czego 12 w pokojach jednoosobowych oraz 9 w pokojach dwuosobowych.



Wysokość czynszu zależy od wielkości lokalu oraz liczby zamieszkujących w nim osób i waha się od 350 zł do 500 zł. Do tego należy doliczyć jeszcze opłaty za media.



Szczegółowa oferta znajduje się na stronie STBS-u. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej od 19 do 23 sierpnia.