Jedni się cieszą, inni szukają chłodu... Uwaga nadciąga fala upałów!

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 26 stopni na termometrach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pierwszy stopień zagrożenia upałami w naszym regionie.

Dla niektórych szczecinian nadchodzący tydzień to okazja do opalania, inni szukają cienia i ochłody.



- Wykorzystujemy każdą wolną chwilę, aby tu przyjść do parku na Jasnych Błoniach. - Trzeba się w takie upały chować w cieniu w parku albo przy wodzie. - Miasto w taką pogodę raczej nie jest dobrą opcją. My lubimy upał i lubimy się spocić. - Będzie ciężko, ale myślę, że jakoś damy radę z odpowiednim nawodnieniem. Mam nadzieję, że nie będzie jak w innych krajach, że nie będzie można wytrzymać, no ale niech szczecinianie się cieszą... - mówią mieszkańcy.



W nocy temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza. Natomiast jutro temperatura może sięgnąć nawet 32 kresek na termometrach.