Mury obronne w Stargardzie z dofinansowaniem

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

80 tys. zł na opracowanie dokumentacji remontowej murów obronnych w Stargardzie przekazał miastu Urząd Marszałkowski.

Dofinansowanie pokryje koszty specjalistycznego projektu remontu średniowiecznego muru przy ul. Spichrzowej. Konserwacja i zabezpieczenie obejmuje odcinek obwałowań o długości 60 metrów. Umowę w tej sprawie zawarło miasto z samorządem województwa.



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego informuje, że w ten sposób kontynuowany będzie remont murów, po zakończeniu prac konserwacyjnych przy ul. Kasztelańskiej.



- Opracowaniem tej dokumentacji zajmie się firma ze Stargardu. Chcielibyśmy, aby dokument był gotowy jesienią tego roku. Zakładamy, że w październiku powinien do nas trafić - tłumaczy Styczewski.



Miasto wskazuje, że łatwiej ubiegać się o kolejne dofinansowania remontu murów z kompletnym projektem i dokumentacją.



- Liczymy na to, że ta gotowa dokumentacja jesienią pozwoli nam aplikować o kolejne środki i ruszenie z pracami w przyszłym roku. Dwa pierwsze etapy kosztowały ponad 2 mln zł, przed nami jeszcze trzeci o wartości kolejnego ponad 1 mln zł - dodaje Styczewski.



Do dzisiaj zachował się ponad kilometr dawnych umocnień, w tym trzy bramy miejskie i cztery baszty, wymagające milionowych kwot na prace remontowe.