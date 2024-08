WOPR przestrzega przed "łańcuchem śmierci" na wodzie

Ważna zasada o której przypomina Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - nie należy wskakiwać do wody na ratunek osobie topiącej się.

Podążanie na ratunek, szczególnie swoim dzieciom, jest często instynktowne - mówią rodzice: - Myślę, że mój pierwszy odruch byłby taki, że sama bym wskoczyła do wody... - A ja stawiam, że zaczęłabym krzyczeć i ją wołać. Na pewno weszłabym za nią do wody.Prezes zachodniopomorskiego WOPR-u Apoloniusz Kurylczyk komentuje, że takie zachowanie może skończyć się "łańcuchem śmierci". - Rozpoczyna tonąć dziecko i wtedy rzucają się na pomoc rodzice albo inni krewni. Często to dziecko zostaje uratowane, natomiast te osoby, które ruszyły do pomocy niestety nie wychodzą z tego cało - podkreśla Kurylczyk.Najlepszą pomocą jest wezwanie ratowników. Do czasu ich przybycia można próbować rzucić osobie topiącej się koło ratunkowe bądź inny przedmiot, który pozwoli jej utrzymać się na wodzie.