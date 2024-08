Jarmark na Jasnych Błoniach. Można pomóc Adasiowi

Pomóż Adasiowi Orlikowi wrócić do zdrowia podczas trwającego Letniego Jarmarku Szczecińskiego na Jasnych Błoniach.

Chłopiec zmaga się ze śmiertelną chorobą i potrzebuje pieniędzy na leczenie w Stanach Zjednoczonych. - Na stoisku charytatywnym znajdziecie swojskie ciasta i pierogi, dużo rękodzieła, książek no i zabawek dla najmłodszych - mówi Marta jedna z wolontariuszek.- Warto zostawić nawet złotówkę. Zbieramy 15 mln złotych. Suma jest przeogromna, dlatego każda złotówka się liczy. Bardzo zachęcam, żeby wesprzeć, nawet jeżeli ktoś nie może większą kwotą, to nawet symboliczną złotówką. Będziemy bardzo wdzięczni, Adaś również - powiedziała pani Marta.Stoisko dla Adasia znajduje się obok szczecińskiej fontanny "Bartłomiejka" na Jasnych Błoniach. Działa cały weekend od 10 do 20.Zbiórka na leczenie trwa tu