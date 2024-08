Zderzenie na Moście Pionierów. Mocno się korkuje

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym na Moście Pionierów w Szczecinie, na nitce w kierunku Prawobrzeża.

Kierowcy dzwonią do nas w tej sprawie. - Są już wozy służb. Próbują przecisnąć się przez korytarz życia. Robi się spory korek. Jeśli możecie, wybierajcie trasę alternatywną - mówił jeden z kierowców w Wiadomościach o 19.



Dwie osoby zostały poszkodowane. 43-latek z urazem ręki i głowy oraz 33-letnia kobieta z urazem głowy i brzucha trafili do szpitala.



Korek w kierunku Prawobrzeża sięgał Basenu Górniczego. Kierowcy mogli korzystać z przejazdu przez Most Cłowy.