Rusza nabór do 2. edycji "Zachodniopomorskich Małych Skarbów" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Program w latach 2018-2022 pomagał rodzicom w powrocie do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi. Teraz wraca z nowymi zasadami.

Z pomocy skorzystają rodzice, którzy mają dzieci w wieku 3-5 lat.



- Wielu rodziców nie decyduje się na powrót do pracy, ponieważ ich zarobki są na tyle małe, a obciążenia w przedszkolach, w szczególności tych prywatnych, które są nieco droższe, są na tyle duże, że nie opłaca im się wracać na rynek pracy. Chcemy ich do tego zachęcić, udzielając rocznego wsparcia w kwocie nieprzekraczającej 1390 zł - zapowiada marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.



Rodzic ze wsparcia może korzystać przez rok. Nabór odbywa się w formule "kto pierwszy ten lepszy".



- Z naszego przedsięwzięcia będą mogli korzystać rodzice, którzy są na urlopach wychowawczych, którzy nie pracują, są bezrobotni i chcieliby wrócić do pracy, a nie mają środków, bądź te środki są niewystarczające na umieszczenie dziecka w przedszkolu. Nabór zaczynamy w przyszłym tygodniu. On się będzie odbywał w całości w formie elektronicznej. Zapraszamy do śledzenia naszych stron - informuje dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Andrzej Przewoda.



Od 2018 do 2022 roku z programu "Małe Skarby" na Pomorzu Zachodnim skorzystało ponad 2200 dzieci. Województwo przewiduje przeznaczyć na program 30 mln zł w ciągu pięciu lat.



Program jest współfinansowany przez Unie Europejską.