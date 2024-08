Nowe ustalenia ws. śmiertelnego potrącenia na ulicy Mieszka I

To kierująca miała spowodować wypadek - są nowe ustalenia w kontrowersyjnej sprawie śmiertelnego potrącenia pieszego na ulicy Mieszka I w Szczecinie.

Prokuratura właśnie uzyskała opinię drugiego biegłego - pierwszy przypisał winę ofierze wypadku.15 września 2021 roku kierująca Mercedesem, która jechała lewym pasem ruchu, śmiertelnie potrąciła 85-letniego mężczyznę.Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone po tym, jak biegły wydał opinię, według której to starszy mężczyzna stworzył zagrożenie na drodze. Postępowanie wznowiono po interwencji prokuratora generalnego.Jak podała szczecińska prokuratura, z opinii drugiego biegłego jasno wynika, że to kierująca nie zachowała ostrożności, gdy dojeżdżała do przejścia dla pieszych - to przyczyniło się do wypadku.Śledztwo w tej sprawie trwa.