Latem w Świnoujściu pracy dla młodych nie zabraknie

Zamiast wypoczywać, łapią sezonowe prace. Tak przeważnie młodzież znad morza spędza wakacje. Plaża i inne nadmorskie atrakcje schodzą na dalszy plan.

Zapytaliśmy uczniów LO im. Mieszka I w Świnoujściu o to, w jaki sposób spędza się czas latem nad morzem.



- Można iść na plażę, robić wiele rzeczy, aczkolwiek myślę, że większość z nas niestety pracuje, czyli praca sezonowa. - W Świnoujściu jest bardzo dużo miejsc do których młodzież może iść do pracy, dorobić sobie. - Dużo turystów chodzi po promenadzie, więc każda para rąk jest potrzebna. - Każdy znajdzie sobie miejsce czy do w pomocy w kuchni, czy wydawcę, czy w rozmowie, czy nawet w przygotowywaniu prostych posiłków. Nawet do tego zamiatania po zamknięciu. Dlatego bardzo łatwo jest w Świnoujściu znaleźć sobie taką dorywczą pracę na wakacje. Moim zdaniem jest to dobra rzecz. Dużo wypoczynku nie ma - mówią uczniowie.



Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało zaledwie 9 dni, więc ci, którzy jeszcze wypocząć nie zdążyli, powinni łapać ostatnie chwile wakacji.