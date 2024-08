Zaatakował nożem znajomego. Trafi do aresztu

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Na trzy miesiące trafi do aresztu 25-latek, który w minioną sobotę ranił nożem swojego znajomego.

Szczecińska prokuratura poinformowała, że obaj mężczyźni byli wieczorem w jednym z mieszkań w Szczecinie w towarzystwie innych osób. W pewnej chwili doszło między nimi do kłótni. Napastnik zadał drugiemu mężczyźnie kilka ciosów nożem, między innymi w klatkę piersiową, i uciekł. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy, został później przewieziony do szpitala.



Kilkanaście godzin później funkcjonariusze znaleźli napastnika. 25-latek ukrywał się w lesie. W prokuraturze usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla niego. Grozi mu co najmniej 10 lat więzienia, a nawet dożywocie.